También señalan que hay manipulación por parte de la patronal en los Concejos de Salarios.

El sindicato de empleadas domésticas reiteró su pedido sobre la creación de categorías laborales en el sector. Desde su visión, la delegación patronal en los Consejos de Salarios manipula a las empleadoras trasladando reclamos sindicales que no son ciertos. Ademas, la dirigencia expuso que hay trabajadoras en el interior del país que cobran sueldos de $ 10 mil, publicó el periodista Maximiliano Montautti en El Observador.

El Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD) concurrió la semana pasada a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para referirse a la actual ronda de negociación salarial y las reivindicaciones que aspira conseguir en ese ámbito.

El SUTD presentó en los Consejos de Salarios un planteo de cinco categorías. El listado está compuesto por cuidado de personas (niños, adultos mayores y personas con discapacidad), cocina sencilla o elaborada (con responsabilidad en el menú, compras y manipulación segura de alimentos), limpieza (mantenimiento y a fondo), lavado y planchado y limpieza de exteriores y cuidado de mascotas.

La presidenta del sindicato, Laura Rivero, expuso ante los legisladores que el reclamo de categorización se plantea desde 2013, pero siempre encontró resistencia de la delegación empleadora en los Consejos de Salarios. “Lamentablemente no hemos logrado absolutamente nada. No lo quieren reconocer. Ellos dicen que nosotras debemos entrar a una casa y hacer todas las tareas por un mismo salario”, explicó.

La dirigente informó que el salario mínimo nominal del sector es de $ 29.400 por 44 horas semanales. “Quedan, en la mano, poco más de $ 23.000. La mayoría de nosotras hace el doble de trabajo porque con eso es imposible vivir”, mencionó. Pero incluso comentó que lejos de Montevideo se vive otra realidad. “En el interior muchas veces ni siquiera se respeta el salario mínimo; hay trabajadoras cobrando $ 10.000 en la mano”, relató.

La visión del sindicato es que no se valora el trabajo de las domésticas. “Es una responsabilidad tremenda. Muchas veces somos nosotras quienes estamos hasta el último momento de la vida de una persona, le damos la mano a las personas mayores, a los adultos mayores cuando incluso la familia los abandona, porque no quieren estar con ellos en esos momentos”, contó.