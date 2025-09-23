Se realiza cada 23 de setiembre debido a la conmemoración del fallecimiento de José Gervasio Artigas

En la mañana de este martes 23 de setiembre, en el Batallón de Infantería Mecanizado N°6 «Cap. Manuel Artigas», ubicado en San José de Mayo, se procedió al acto protocolar que da lugar a la incineración de pabellones patrios en desuso.

En el acto, participó el jefe del Batallón, el teniente coronel Manuel Rosales, quien en diálogo con San José Ahora, explicó que esta ceremonia se celebra cada 23 de setiembre, debido a que «reglamentariamente lo tenemos así establecido, y obviamente es en conmemoración de la partida física de nuestro prócer el general José Gervasio Artigas«.

Agregó que se realiza en todas las unidades militares del país, donde en los días previos, se reciben los pabellones en desuso, desde cualquier institución pública o privada, para que desde el Ejército los incinere.