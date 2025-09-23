El planteo lo hizo ante la Junta Departamental de San José

El edil por el Frente Amplio, Emiliano Mesa, presentó ante la Junta Departamental de San José un planteo referido a la problemática generada por la circulación de motocicletas con escapes modificados o defectuosos.

En ese sentido, destacó que «la situación preocupa especialmente a vecinos de distintas localidades del departamento, en particular de Puntas de Valdez«, quienes han juntado firmas que le fueron entregadas a él.

“No es un problema nuevo, pero sí cada vez más visible. Afecta la tranquilidad de los vecinos y también la seguridad vial. Las normas existen, pero no se están fiscalizando como corresponde”, afirmó.

Mesa subrayó que el problema trasciende la molestia sonora, ya que impacta directamente en la vida diaria de la comunidad: “Muchas veces es imposible mantener una conversación, dar clases en la escuela o tener una reunión comunitaria sin interrupciones por el ruido constante”, explicó.

Remarcó que este tipo de ruidos, afecta de manera especial a personas mayores, niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), a quienes padecen otras condiciones de sensibilidad auditiva, así como a los animales domésticos: “Es un problema real que afecta la convivencia y la salud de nuestros vecinos”, apuntó.

En ese marco, presentó varias líneas de acción para trabajar en la situación, entre ellas, se destacan: «Controles específicos de ruido a motocicletas mediante instrumentos adecuados; operativos conjuntos entre inspectores municipales y la Policía, campañas de sensibilización ciudadana sobre los riesgos del exceso de ruido y la circulación sin iluminación, registros claros de infracciones y sanciones progresivas y monitoreo periódico del cumplimiento de la normativa vigente«.

El planteo, fue ingresado el pasado 12 de setiembre ante el Legislativo Departamental, y será analizado en la Comisión de Obras de la Junta Departamental.