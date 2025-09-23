La solicitud había sido presentada en junio de este año, y tiempo después fueron aprobadas las firmas para constituirse como fuerza.

La Corte Electoral aprobó la inscripción del partido político La Libertad Avanza, grupo que pregona las ideas de la agrupación argentina comandada por Javier Milei.

El partido fue inscripto inicialmente el pasado 9 de junio. En esa ocasión, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, envió un mensaje de respaldo: “Quiero mandar un saludo muy grande a nuestros hermanos uruguayos, que acaban de inscribir el partido La Libertad Avanza en Uruguay. Ya se abrió el camino para que la libertad llegue con toda su fuerza”, dijo en un video difundido en la cuenta oficial del partido.

Sin embargo, las firmas no fueron aceptadas, por lo que se debió sumar a más militantes para alcanzar el mínimo, algo que se logró a comienzos de agosto.

Finalmente, este martes, la corte aprobó la constitución del partido “tras constatar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos por la Ley Nº 18485 y la Constitución de la República”, según detalla en un comunicado.

La resolución de la Corte Electoral, a la cual accedió Montevideo Portal, marca que se reconoce “como partido político, concediéndose el lema «Partido La Libertad Avanza» para todos los actos y procedimientos electorales, con todos los derechos, obligaciones y limitaciones que establecen la Constitución de la República y las leyes, sujeto a las condiciones de existencia que se derivan de la legislación”. Además, “regístrense en los libros respectivos el lema concedido, el domicilio del partido y las autoridades ejecutivas provisorias, las que tendrán vigencia hasta la designación de las definitivas”. Por último, “comuníquese por circular a las Juntas Electorales, a las Oficinas Electorales Departamentales, a los partidos políticos y dése a la prensa”.