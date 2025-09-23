Comenzarán este miércoles 24, y culminarán el jueves 9 de octubre

Este martes, desde el Plenario San José del PIT-CNT y la Intersocial de San José, dieron a conocer un cronograma de actividades para visibilizar en el departamento, la situación que acontece en Palestina.

Las mismas, comenzarán en el día de mañana, a las 19 horas, en el Instituto Cultural Español (ICE), a través de un conversatorio virtual con Gerardo Leibner, historiador, de nacionalidad uruguaya-israelí, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Tel Aviv. El evento será con entrada gratuita.

Las actividades continuarán el viernes 26, donde a las 18 horas se realizará en el muro de AFE un blanqueo del mismo, para posteriormente intervenirlo. El lunes 29, se realizará desde la hora 19, una reunión en la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE).



En el mes de octubre, el día sábado 4, desde la hora 9, se realizará una intervención visual en la peatonal, acompañada de una volanteada que convocará a la actividad principal del jueves 9, donde desde la hora 10 se realizará una intervención visual, para cerrar ese día, a las 18 horas, en una concentración que contará con pantalla gigante.