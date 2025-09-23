Dos representantes de San José dirán presente en la próxima edición de los Premios Graffiti 2025.

Los Premios Graffiti, que reconocen lo mejor de la música uruguaya, tendrán este año una nueva presencia maragata, confirmando el crecimiento de los artistas locales en el panorama nacional.

AFC viene desarrollando una carrera vinculada a la música urbana y ha logrado un importante reconocimiento en el ámbito independiente. Por su parte, Fito Lacava continúa consolidando su propuesta artística dirigida al público infantil, con espectáculos y producciones que combinan música, juego y enseñanza.

La ceremonia de entrega de los Premios Graffiti 2025 se realizará en los próximos meses y reunirá a destacados exponentes de la música nacional en diversas categorías.