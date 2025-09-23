La empresa cuenta con oficinas a lo largo de todo el departamento, tanto en Libertad, San José de Mayo, Ecilda Paullier, como en Ciudad del Plata

Adrián Borges Seguros cumple más de dos décadas ofreciendo servicios de cobertura para hogares, negocios y proyectos personales en distintas localidades del país. La empresa se ha destacado por acompañar a sus clientes tanto al contratar una póliza como en situaciones de siniestro, cuando la protección contratada se traduce en respaldo efectivo.

En diálogo con San José Ahora, destacaron que “estar cerca, escuchar y dar la tranquilidad de saber que todo lo importante está protegido” es uno de los principios por los que se rige la empresa.

Desde el equipo de la compañía, destacan sus capacidades “para conocer en detalle todas las coberturas, y los beneficios que ofrecer a cada cliente”. Aseguran que esta metodología les ha permitido mantener un reconocimiento sostenido entre aseguradoras, colegas y el público en general.

De cara al futuro, destacan que tienen el propósito de “seguir innovando, creciendo y acompañando”, porque entienden que Adrián Borges Seguros “combina muy bien, experiencia, seriedad y calidez humana”.

La empresa cuenta con oficinas a lo largo de todo el departamento, tanto en Libertad, San José de Mayo, Ecilda Paullier, como en Ciudad del Plata.

Oficina Central – Libertad

Artigas 865

Tel/Fax: 4345 4728 – Cel: 091 467 864

Siniestros: 4345 3718 – 091 667 800

San José de Mayo

Artigas 349

Tel/Fax: 4342 0769 – Cel: 091 047 145

Ecilda Paullier

Zorrilla s/n casi Av. Artigas

Tel: 4349 2481 – Cel: 091 667 842

Ciudad del Plata

Av. Río de la Plata, Parada 6 – Calle Aurora Tel: 23478495 – Cel: 091 049 864