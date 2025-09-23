La empresa cuenta con oficinas a lo largo de todo el departamento, tanto en Libertad, San José de Mayo, Ecilda Paullier, como en Ciudad del Plata
Adrián Borges Seguros cumple más de dos décadas ofreciendo servicios de cobertura para hogares, negocios y proyectos personales en distintas localidades del país. La empresa se ha destacado por acompañar a sus clientes tanto al contratar una póliza como en situaciones de siniestro, cuando la protección contratada se traduce en respaldo efectivo.
En diálogo con San José Ahora, destacaron que “estar cerca, escuchar y dar la tranquilidad de saber que todo lo importante está protegido” es uno de los principios por los que se rige la empresa.
Desde el equipo de la compañía, destacan sus capacidades “para conocer en detalle todas las coberturas, y los beneficios que ofrecer a cada cliente”. Aseguran que esta metodología les ha permitido mantener un reconocimiento sostenido entre aseguradoras, colegas y el público en general.
De cara al futuro, destacan que tienen el propósito de “seguir innovando, creciendo y acompañando”, porque entienden que Adrián Borges Seguros “combina muy bien, experiencia, seriedad y calidez humana”.
La empresa cuenta con oficinas a lo largo de todo el departamento, tanto en Libertad, San José de Mayo, Ecilda Paullier, como en Ciudad del Plata.
Oficina Central – Libertad
Artigas 865
Tel/Fax: 4345 4728 – Cel: 091 467 864
Siniestros: 4345 3718 – 091 667 800
San José de Mayo
Artigas 349
Tel/Fax: 4342 0769 – Cel: 091 047 145
Ecilda Paullier
Zorrilla s/n casi Av. Artigas
Tel: 4349 2481 – Cel: 091 667 842
Ciudad del Plata
Av. Río de la Plata, Parada 6 – Calle Aurora Tel: 23478495 – Cel: 091 049 864