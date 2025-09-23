En San José de Mayo comenzó la demolición de la Escuela N.º 106, conocida popularmente como la “escuela de Pepsi”.

La decisión de reconstruir responde a la necesidad de modernizar la infraestructura y ofrecer mejores condiciones a estudiantes y docentes. Durante este proceso, las autoridades aseguraron que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa de los alumnos.

La Escuela N.º 106 es una institución de larga trayectoria en la capital maragata, y su transformación busca responder a la demanda creciente de espacios adecuados para la enseñanza.