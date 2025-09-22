Evadió un control, huyó y amenazó a los efectivos

En un operativo de control vehicular en la ciudad de Libertad, funcionarios de la Comisaría 7ma. detuvieron a un hombre de 57 años que evadió la señal para detener su marcha, huyó por varias calles y realizó maniobras imprudentes.

Según informó la Jefatura de Policía de San José en su parte de este viernes 19 de setiembre, “una vez detenido, se negó a identificarse, a que se le realizara espirometría y forcejeó con los policías, por lo que fue trasladado a la referida dependencia, donde realizó amenazas a los funcionarios”.

Tras ser identificado, se constató que el individuo circulaba en infracción. La Fiscalía Letrada de Libertad dispuso actuaciones, mientras que el hombre permanece a disposición de la Justicia.