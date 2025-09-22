El autor fue detenido, y el dinero recuperado

Un hecho de rapiña ocurrido en la tarde de ayer en San José de Mayo, terminó con la detención de un hombre de 22 años que poseía antecedentes penales, según informó la Jefatura de Policía de San José en su parte oficial de este lunes 22 de setiembre.

Todo esto sucedió en calle Larrañaga entre Colón y Rincón, donde un adolescente de 14 años fue abordado por un sujeto que, mediante amenazas con un objeto oculto entre sus ropas, le hurtó dinero antes de darse a la fuga. El joven se encontraba acompañado por dos amigos; ninguno de ellos resultó lesionado.

En paralelo, personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) que patrullaba la zona avistó a un individuo que coincidía con la descripción aportada por la víctima. El hombre fue interceptado en inmediaciones de calles Carlos Larriera y Asamblea, llevando entre sus prendas una suma de dinero igual a la sustraída, cuya procedencia no pudo justificar.

El detenido fue trasladado a Comisaría 1ra. y quedó a disposición de la Fiscalía Letrada de 1° Turno. El dinero robado fue recuperado y el hecho continúa bajo investigación por parte del Área de Investigaciones de Zona I.