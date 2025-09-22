El dirigente Ricardo González sostuvo ante la Comisión de Presupuesto que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos

En el marco de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, el Sindicato de Policías manifestó su preocupación por la falta de avances en las condiciones salariales del personal.

El dirigente sindical Ricardo González señaló que el colectivo reclama el cumplimiento de los aumentos prometidos en campaña electoral, y advirtió que el número de nuevos ingresos previstos en este presupuesto está por debajo de lo comprometido por el Gobierno, lo que genera inquietud en cuanto a la dotación de personal.

El planteo del sindicato se realizó en la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que estudia el proyecto para su aprobación parlamentaria

Fuente: Radio Montecarlo