La Intendencia de San José y la Comisión Patriótica invitan a participar del acto conmemorativo por el fallecimiento del prócer José Gervasio Artigas.

El programa incluye la oratoria a cargo de alumnos de 6º año de la Escuela Nº 26 y un acto cultural con la participación del coro “Cantares” junto a estudiantes de la misma institución educativa.

El homenaje se enmarca en el 175º aniversario del fallecimiento de Artigas (1850-2025), y busca resaltar la vigencia de su legado en la construcción de la identidad nacional.