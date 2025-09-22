El caso del queso rallado adulterado se agrava en Uruguay. La Intendencia de Maldonado anunció la prohibición de 15 marcas, entre ellas algunas producidas en San José y Montevideo

En los últimos días, las intendencias de Montevideo y Canelones habían advertido sobre dos marcas adulteradas que contenían aditivos peligrosos para la salud. Ahora, Maldonado publicó una lista más extensa, con productos que no cuentan con habilitación bromatológica y que representan un riesgo sanitario.

Productores lácteos de Colonia manifestaron su preocupación, al señalar que “no es solamente el queso rallado: también está el sanguchero, que aparece en el mercado a precios irrisorios”. Según explicaron, la situación genera competencia desleal, desconfianza en los consumidores y un perjuicio directo a quienes elaboran queso legítimo.

El Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev) exhortó a elaboradores, distribuidores y comerciantes a abstenerse de adquirir o vender estas marcas adulteradas. En coordinación con el LATU, se realizan análisis para detectar irregularidades y reforzar los controles.

La Intendencia de Maldonado incluyó en la lista de quesos prohibidos a:

Mamita (Rafael Perazza, San José)

Sartore y Pradera Sur (San José)

Qsomos (Montevideo)

Doña Teresita (Nueva Helvecia)

Rebenque, Campestre, La Juanita (Nueva Helvecia)

Carmelitana, Las Palmas (Carmelo)

Doña Carmen, Don Raúl (Tacuarembó)

Reggio y La Vaquita (Colonia Valdense)

Aguilera y Cía. (Maldonado)

Las intendencias de todo el país, reunidas en el Congreso de Intendentes, acordaron reforzar la fiscalización del mercado lácteo y centralizar los controles en el LATU.

