El ranking coloca al mandatario en el primer lugar, seguido de Lula da Silva. Maduro es el último.

El ranking de presidentes mejor y peor valorados de Sudamérica elaborado por CB Consultora coloca al mandatario uruguayo Yamandú Orsi en el primer lugar en su versión de setiembre de 2025.

El presidente uruguayo cosecha un 49,0% de imagen positiva este mes. En el segundo puesto se ubica el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, con un 47,5%, y en tercer lugar está Daniel Noboa de Ecuador, con un 46,2% de aprobación.

En el otro extremo, los presidentes peor calificados de este mes son: en último lugar, Dina Boluarte, de Perú, con un 17,5% de imagen positiva; seguida por Luis Arce, de Bolivia, con un 18,2%, y en tercer lugar Nicolás Maduro, de Venezuela, con un 24,3% de aprobación.

Por otro lado, con respecto al mes anterior, quien más incrementó su imagen positiva fue Santiago Peña, presidente de Paraguay. En contraste, el mandatario que más cayó en su nivel de aprobación fue el argentino Javier Milei, con una disminución del 3,6%.

Si se desarrollan los números de Orsi, se ve que el 22,4% dijo que la imagen del presidente es “muy buena”, otro 26,6% dice que es “buena”, hay un 24,1% que la coloca como “mala” y otro 23,8% habla de que tiene una imagen “muy mala”.