Un informe del organismo revela que, entre 2018 y 2024, los salarios promedios mantuvieron relativa estabilidad, pero sus desempeños no fueron homogéneos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el lunes el informe “Evolución salarial y brecha por sexo en Uruguay (2018–2024)”. El trabajo (que puede consultarse a continuación) analiza la evolución del salario real promedio y la brecha por sexo en el sector privado formal, basado en información del Banco de Previsión Social (BPS).

De acuerdo a este informe, los salarios promedios a precios constantes mostraron en el período una relativa estabilidad, aunque al comparar los extremos (2018 y 2024), se constatan ligeras pérdidas reales.

Según se explica, este comportamiento refleja tanto las tensiones derivadas del crecimiento económico como los impactos de la pandemia y el proceso de recuperación posterior. Además, el desempeño de los salarios no fue homogéneo, y ese aprecian diferencias relevantes según sector de actividad, tamaño de empresa, región y sexo de las personas ocupadas.

Además, se evidencia que la brecha salarial entre hombres y mujeres es un fenómeno estructural del mercado de trabajo uruguayo. En ese sentido, se señala que los hombres perciben remuneraciones un 27% superiores respecto de las mujeres, incluso en actividades donde la participación de estas es mayoritaria.

Esta brecha salarial se mantuvo persistente durante el período, oscilando entre el 25% y el 29%.

Los salarios son también superiores en la capital que en el resto del país. En promedio, Montevideo tiene salarios 30% superiores al interior, y esta disparidad mostró una tendencia creciente en el período estudiado.

