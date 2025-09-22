El observatorio meteorológico brasileño anunció que un frente frío ingresará a la región esta semana, con heladas tardías en el sur de Brasil y posibles efectos en Uruguay.

Aunque la primavera meteorológica comenzará este lunes a las 15:19 horas en el hemisferio sur, el cambio de estación no vendrá acompañado de calor. Según Metsul Meteorología, una gran masa de aire frío ingresará a Brasil y se extenderá por varios días, manteniendo las temperaturas bajas y generando heladas tardías en los estados del sur.

El fenómeno también podría tener efectos en Uruguay, donde se esperan condiciones más frías de lo habitual para esta época del año. El frente frío avanzará primero por Río Grande do Sul, para luego alcanzar el centro-oeste y sudeste brasileño, incluyendo São Paulo, Río de Janeiro y parte de Minas Gerais.

Metsul aclaró que este tipo de situaciones no son inusuales en el inicio de la primavera, ya que “normalmente, el inicio de la temporada de floración aún conserva características invernales”. Sin embargo, destacó que esta incursión de aire frío se distingue por su extensión y persistencia.

El observatorio recordó que las olas de frío tienden a ser más cortas y menos intensas después de julio, pero en esta oportunidad se mantendrán durante buena parte de la semana, prolongando la sensación de invierno pese al cambio de estación.

Fuente: El Observador