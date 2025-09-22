En el mes de la persona sorda, desde la Junta realizaron un spot, reflexionando sobre la importancia del servicio

En la pasada sesión ordinaria del Legislativo, los ediles realizaron un aplauso en lengua de señas, en conmemoración de dicho mes.

En un spot difundido por la propia Junta, desde la Asociación de Sordos de San José, “agradecieron” y “reconocieron” a la misma, por el “compromiso que lleva con la accesibilidad de las personas con discapacidad”.

Resaltaron que para las personas sordas “es importante saber lo que se legisla dentro del departamento, y la única forma, es a través del intérprete en lengua de señas”.

El Legislativo Departamental, es el único a nivel país en contar con dicho intérprete, a través de su transmisión vía YouTube, según resaltó la presidenta del órgano, Fernanda Castro.

En la misma línea, desde la Intendencia de San José, se unieron a visibilizar esta conmemoración, iluminando las letras corpóreas del Parque Rodó de la capital departamental.