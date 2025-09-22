Fue atrapado tras robar a dos pescadores y huir en moto

Un operativo policial permitió la detención de un hombre de 20 años, poseedor de antecedentes penales, tras una rapiña ocurrida en los humedales ubicados en las calles Silvestre Ochoa y Av. Luis Batlle Berres, correspondientes a Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, “dos hombres mayores de edad manifestaron que se encontraban pescando cuando fueron abordados por dos sujetos en un birrodado, quienes mediante amenazas con un arma de fuego les hurtaron varios efectos personales y una moto, dándose a la fuga”.

En forma paralela, efectivos del Grupo de Reserva Táctica del P.A.D.O. que patrullaban en Ciudad del Plata, avistaron a dos motociclistas con las características de los autores. Al intentar escapar, uno de ellos perdió el dominio del vehículo y cayó, siendo detenido. El otro logró huir.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 11ra. de Delta del Tigre, mientras que la moto resultó ser la denunciada como hurtada. La Fiscalía Letrada de Libertad y la Fiscalía de Flagrancia de Montevideo dispusieron actuaciones. El caso sigue bajo investigación del Área de Investigaciones de Zona II.