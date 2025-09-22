Los allegados del exsenador reclaman respeto al principio de inocencia, cuestionan a la Fiscalía y sostienen que el proceso judicial contra Gustavo Penadés fue “armado”

La familia del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés, actualmente recluido en la cárcel de Florida por un proceso judicial por explotación sexual de menores, afirmó que la causa en su contra “es una gran mentira” y que fue “armada”, incluso con participación de actores políticos.

En una entrevista concedida a El Observador, sus hermanos, sobrinos, cuñado y su pareja aseguraron que Penadés “no es el monstruo que la fiscalía quiere mostrar” y sostuvieron que el juicio no será “prueba contra prueba”, sino una instancia que pondrá a prueba “la credibilidad del sistema penal”.

Los familiares criticaron duramente a la Fiscalía de Delitos Sexuales, a la que acusan de presentar pruebas falsas y de haber “construido un personaje” que no se corresponde con el exsenador que ellos conocen. También señalaron al Partido Nacional, sosteniendo que tras las denuncias, Penadés fue “abandonado” y “condenado socialmente y políticamente desde el primer día”.

La familia insiste en que debe respetarse el principio de inocencia y reclaman que el exlegislador pueda esperar el juicio en prisión domiciliaria. Asimismo, remarcaron que, a su entender, detrás del caso existen intereses “políticos y económicos”, aunque aclararon que no cuentan con pruebas concretas.

Mientras el proceso judicial continúa y la fiscalía debe avanzar hacia la acusación formal, la familia de Penadés asegura que mantendrá su postura y que seguirá defendiendo su inocencia hasta el final.