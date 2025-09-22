La principal exposición de ganado lechero del país se vive con entusiasmo en San José.

En diálogo con San José Ahora, el secretario general de la Asociación Rural, Pablo Olague, expresó que “año a año es un desafío, pero tomamos esa responsabilidad con alegría”, en referencia a la organización del evento.

La Expo San José se ha consolidado como la muestra ganadera lechera más importante de Uruguay, donde convergen productores, empresas, instituciones y público en general. Además de la exhibición de ejemplares, la actividad incluye espacios de intercambio, instancias culturales y propuestas recreativas.