En un video donde exponía reclamos de vecinos, deslizó esa posibilidad

El edil por el Frente Amplio, Fabio Reyes, a través de un video en sus redes sociales, manifestó la preocupación de los vecinos de Camino Juncal en ruta 3 km. 83.500, donde denuncian que en el mismo, se pintó la línea de en medio, pero las líneas blancas, «como siempre algo tiene que faltar«, dijo Reyes, haciendo alusión a que no existen.

Captura del video

Por otra parte, se detuvo en uno de los pozos que se ven en ese camino, donde manifiesta que la «carpeta asfáltica» es muy fina: «Ustedes se imaginan esto en pleno verano, con 40°C, esto que se ablande, ¿lo que puede durar?, nada«.

Captura del video

Fue allí, donde pidió la remoción del actual director de Obras de la Intendencia de San José, Gustavo Bares: «Es ahora de poner las barbas en remojo, y pensar si no es momento de remover al director de Obras, esto no es ir en contra de la Intendencia, esto es tratar de apoyar, y con estos videos, tratar de darle una mano a la intendenta, haciéndole llegar la problemática de los vecinos, esto con un poquito más de carpeta gruesa, hubiera quedado mejor«, afirmó el edil.

Reyes, afirmó este lunes a los medios de prensa, que «con este video, queremos oficializar el pedido de destitución del director de obras, Gustavo Bares. No para la gente de quejarse con razón de los caminos vecinales y ciudad«.