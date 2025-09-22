Florencia Navarro y Agustín Montesano, encargados de la misma, se expresaron al respecto

En entrevista con San José Ahora, Florencia Navarro y Agustín Montesano, encargados de la Oficina de la Juventud de la Intendencia de San José, reflexionaron acerca de la dificultad de conseguir empleo siendo joven en San José.

Navarro expresó que «todo el que buscó trabajo sabe que lo primero que te piden es una experiencia laboral» y recalcó que «es importante culminar los estudios y tener algo aprobado para si poder entrar en algún trabajo«.

Por su parte, Montesano en la misma línea dijo que «la sociedad ha dejado un poco de lado la preparación y el estudio, siendo que hoy en día cada trabajo necesita más formación«.

Ejemplificó que «el pistero de una estación de servicio, va a dejar de existir, pero van a traer una maquina que va a necesitar gente que le haga mantenimiento, limpieza, etc., y esos trabajos van a necesitar mayor formación, entonces desde la Oficina queremos motivar a los jóvenes a que estudien, que se preparen , porque se vienen tiempos de avances, y las juventudes tienen que acompañar«.