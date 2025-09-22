El espectáculo será el próximo viernes 26 de setiembre, con entrada gratuita

El proyecto cultural “De tu pueblo al Macció” retomará sus actividades este viernes 26 de setiembre, con la presentación de la obra española “4200 km” en el Teatro Macció de San José de Mayo.

El anuncio fue realizado por Jorge Gutiérrez Pérez, director General de Cultura y Educación de la Intendencia, junto a Alejandro Cortalezzi, coordinador de Espacios MEC, y Mauro Ruiz, gerente del teatro. Gutiérrez Pérez destacó que la iniciativa busca acercar a vecinos del interior del departamento a la capital departamental y, concretamente, al Teatro Macció.

Cortalezzi recordó que el programa se inspira en la experiencia de “Un pueblo al Solís”, que en sus primeras ediciones contó con gran convocatoria y participación ciudadana. En esta ocasión, se realizará un recorrido cultural y turístico previo a la obra, que incluirá el teatro y el centro histórico de San José de Mayo, guiado por integrantes de la Asociación Departamental de Guías Turísticos. Participarán alrededor de 100 personas provenientes de Ecilda Paullier, Ismael Cortinas y Cardona.

La obra “4200 km”, centrada en las vicisitudes de la migración, relata el viaje de una pequeña embarcación a la deriva, a 4200 km de un puerto seguro. Es fruto de un proceso colectivo de dramaturgia coral internacional, que involucró a Teatro Bio Bio de Chile, Espacio Dínamo de Uruguay y Espacio Inestable de España.

Ruiz invitó a la población josefina a disfrutar de un espectáculo de alta categoría con entrada gratuita, que se presentará el viernes 26 a las 20:00 horas en el Teatro Macció, hasta completar la capacidad de la sala.