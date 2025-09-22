Además impulsará la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano

En el marco de la discusión presupuestal, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para detallar proyectos vinculados a la movilidad y la infraestructura.

Según informó el senador frenteamplista Nicolás Mesa, el MTOP expuso la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, un organismo público con conducción compartida entre el MTOP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José. El objetivo es coordinar recorridos, planificar corredores y aplicar tecnología para optimizar el sistema, buscando una mejor calidad de vida para la población.

En paralelo, la cartera anunció la priorización de obras viales en San José. Entre ellas se incluyen intervenciones en la Ruta 1 (puentes Pereira, Pavón y La Boyada), la Ruta 45 (Río San José–Rodríguez) y el Ramal R11 (Camino de la Costa).

Por otra parte, en materia portuaria, el plan contempla mejoras en Boca del Cufré, orientadas a mantener la operatividad y potenciar el uso recreativo de la zona.