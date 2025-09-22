El evento se desarrolló del 19 al 21 de setiembre en Curitiba.

Entre el 19 y el 21 de septiembre, un grupo de competidores de la Academia GO! Artes Marciales de San José de Mayo, bajo la dirección del Maestro Superior Alexis Cabrera, formó parte del Panamericano de Taekwondo ATA 2025 realizado en el Centro de Eventos Positivo Barigui, en Curitiba (Brasil).

La delegación josefina tuvo una actuación sobresaliente, alcanzando varios podios en distintas categorías:

Martín Medina se consagró con un desempeño perfecto, logrando el primer puesto en fórmula, fórmula con armas, combate y combate con armas .

se consagró con un desempeño perfecto, logrando el . Leandro Marta obtuvo el oro en fórmula creativa y el bronce en fórmula con armas .

obtuvo el y el . Lucas Silva alcanzó el tercer lugar en fórmula con armas .

alcanzó el . En tanto, Santino Méndez debutó en su primer Panamericano con una participación destacada que fue reconocida por el equipo.

Los maragatos regresaron a San José con medallas, experiencia internacional y el orgullo de dejar en alto el nombre del departamento, confirmando que el Taekwondo local sigue creciendo y dando frutos a nivel continental.