Las predicciones del horóscopo del martes 23 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES

Las vivencias serán más gratas si las vives en la intimidad o con pocos amigos. Tu contacto de hoy con la sociedad será áspero y con obstáculos. Relájate, hoy no es día para ir con nervios, temple.

TAURO

Tus ojos enviarán unas señales de alarma, algo te ha dolido y esperas que te curen la herida. Hoy encontrarás a la persona que te entenderá y escuchará. Pasión a tope, la despertarás sin quererlo.

GÉMINIS

Tu sexto sentido te sabrá guiar bien en todas las acciones que hoy emprendas. Sorpresas en amor y con los nuevos conocidos. Mucho cuidado si conduces, hoy tómate el tiempo para todo, calma.

CÁNCER

Asuntos de proyectos centralizarán tu interés de forma total haciéndote olvidar de temas importantes como es el amor. Suerte en azar, pero no descuides a la pareja, hoy te necesita mucho.

LEO

No dudes en asumir las responsabilidades que hoy te confieran si son de orden profesional. Te hallas en plena forma y con seguridad de éxito. La suerte te acompaña incluso en el juego y en el azar.

VIRGO

Un comentario malicioso por parte de un tercero limitará tu alegría. Intenta no entrar en conflicto y verás que todo se soluciona de forma simple y rápida. Vive más y no te encierres.

LIBRA

Ocupa tu tiempo en tareas productivas que te darán resultados rápidos y no caigas en deprimirte con pensamientos negativos que sólo están en tus sueños. Lánzate a nuevas aventuras, es tu día.

ESCORPIO

Si deseas aventuras pasionales hoy es un día muy apropiado para ello. Pero con el riesgo de que todo lo que potencies escape luego a tu control. Ojo con los excesos, hoy tu cuerpo te pide calma.

SAGITARIO

Sentirás una fuerza interior que te empuja a vivir nuevas y excitantes experiencias. Tu capacidad de conquista está hoy a tope, a ver qué haces con ella. La sociedad estará de tu parte.

CAPRICORNIO

Cuanto más te abras a los demás te sentirás mejor y con una vitalidad desbordante. Hoy tu magnetismo estará a tope y te aportará unas experiencias inolvidables. El amor vuelve a llamar a tu puerta.

ACUARIO

No te dejes llevar por la primera impresión que te den los nuevos conocidos. Mantente firme en tus ideas y todo se pondrá de tu parte. Cuidado si conduces o viajas, nada de prisas, templanza.

PISCIS

Tu necesidad de intercambio amoroso se verá potenciado ya que tu ardor y magnetismo personal se expresará al máximo. Noche muy movida y excitante, pero ten más cuidado si conduces o debes viajar.