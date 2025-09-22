La fiesta irá desde el viernes 28 al domingo 30.

La Fiesta Nacional del Mate de San José ya tiene una de sus grandes confirmaciones: Soledad Pastorutti será parte de la 21ª edición del festival, que se desarrollará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, adelantó Primera Hora.

La cantante argentina, referente indiscutida de la música popular latinoamericana, vuelve a un escenario que conoce muy bien y en el que ha cosechado innumerables aplausos a lo largo de su carrera.

Con casi tres décadas de trayectoria, más de diez discos editados y una presencia constante en los principales escenarios del continente, Soledad es además una de las artistas que más veces ha participado en la Fiesta del Mate.

Su regreso a San José suma jerarquía a una programación que también contará con destacados exponentes de la música uruguaya, en una edición que promete ser de alto nivel artístico.