La Jefatura de Policía de San José solicita la colaboración de la población y de los medios de prensa para establecer la ubicación de Robert Alejandro Sonderegger Collazo, de 44 años, con último domicilio en San José de Mayo, cuyo paradero se desconoce desde el 11 de septiembre.

Según el parte policial, la última vez que fue visto vestía camisa a cuadros, pantalón de jean azul, championes y mochila «camuflada«.

Cualquier información sobre su paradero debe ser comunicada a la dependencia policial más cercana o al servicio de emergencias 9.1.1.