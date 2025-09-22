El edil presentó el proyecto esta mañana en la Junta Departamental de San José

En la mañana de este lunes 22, el edil por el Partido Nacional, Aparicio Camy, presentó ante la Junta Departamental de San José, un proyecto de decreto, en el que se busca que aquellas «entidades o personas jurídicas» contratadas por la Intendencia, «deban presentar, previamente a la contratación, una declaración jurada donde conste que los beneficiarios fiscales no poseen ninguna prohibición o incompatibilidad, conforme la legislación vigente«.

En la exposición de motivos, del presente proyecto, destacó que «uno de los principios y elemento esencial del Estado de Derecho, en el estadio de evolución actual es que la Administración al actuar como tal, deba limitarse y ajustarse a todo el ordenamiento jurídico que aplica como un verdadero límite a su ejercicio«.

Subrayó que lo antes mencionado es en función de «prevenir cualquier abuso o irregularidad por el que gobierna». Además agregó que «en muchas ocasiones se contrata personas jurídicas sin conocer quién es el verdadero beneficiario final, es decir, la persona física que controla y se beneficia detrás de la persona jurídica«.