La fecha de comienzo será el viernes 26 de setiembre.

El próximo viernes 26 comenzará una nueva etapa del Programa de Turismo Cultural, coordinado por Espacios MEC y la Dirección de Cultura de la Intendencia de San José. La apertura estará a cargo de la compañía española Teatro Inestable, que presentará la obra “4200 km”, en el marco de una gira por el sur del país.

La propuesta incluirá además la participación de delegaciones de vecinos de los municipios de Ecilda Paullier e Ismael Cortinas, quienes tomarán parte en actividades turísticas previas y luego asistirán al espectáculo. La función será con entrada libre y gratuita, abierta a todo público.

Los detalles de la programación se darán a conocer este lunes a las 11 en el Teatro Macció, durante una conferencia de prensa organizada por las autoridades culturales.