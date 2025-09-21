Fue en la ciudad de Santa Lucía, límite de Canelones con San José.

Una fuerte polémica se desató en la ciudad de Santa Lucía, limítrofe con el departamento de San José, luego de que la bandera LGBTQ+ fuera izada en uno de los mástiles del monumento a José Gervasio Artigas, ubicado en la plaza principal de la ciudad.

La situación generó debate entre vecinos y autoridades, ya que el estandarte fue colocado sin autorización del Concejo Municipal, según confirmaron fuentes locales. La bandera fue retirada en la noche de ayer sábado, una vez finalizadas las actividades oficiales por el Mes de la Diversidad.

El episodio tomó mayor relevancia porque la bandera fue puesta en un mástil reservado a los pabellones patrios de Uruguay, lo que sumó críticas desde distintos sectores que consideraron inapropiada la acción en un espacio de valor histórico y simbólico.

La bandera LGBTQ+, de siete colores, es un símbolo internacional de la diversidad sexual y de género que representa la lucha por la igualdad, el respeto y la inclusión. Cada una de sus franjas tiene un significado propio —vida, salud, luz, naturaleza, armonía, espíritu y diversidad— y en Uruguay suele izarse especialmente en setiembre, durante el Mes de la Diversidad, así como en marchas y actividades vinculadas a los derechos humanos.

La emisora FM Ideal de Santa Lucía informó en un comunicado: “Santa Lucía, fin de la polémica. La bandera LGBTQ+ que había sido colocada en uno de los mástiles del Monumento a Artigas, en la plaza principal, ya no está más. Fue retirada en la noche de ayer, luego de finalizada la celebración en el marco del Mes de la Diversidad”.

Más allá de la resolución del hecho, el caso abrió un debate en torno a los límites de las expresiones públicas y el respeto a los símbolos nacionales, con opiniones divididas entre quienes respaldan los gestos de visibilización de la diversidad y quienes entienden que el lugar elegido no fue el adecuado.