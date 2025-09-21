Donde estaba el cuerpo también se encontró una moto y un casco, con los que circulaba Lira Buceta la última vez que fue visto.

Tras seis días de intensa búsqueda, el joven Enzo Lira Buceta, de 21 años, fue hallado sin vida. Su desaparición había sido denunciada el pasado lunes 15 de septiembre, cuando salió de un monte cercano a la ciudad para realizar un mandado y nunca regresó.

Ese día, Lira Buceta vestía una campera de nailon azul y un pantalón deportivo gris. Desde entonces, familiares, amigos y efectivos policiales desplegaron una intensa búsqueda en distintos puntos de la capital departamental.

Finalmente, en la mañana del domingo 21, alrededor de las 8:30, el cuerpo del joven fue encontrado en un curso de agua, en las inmediaciones del Camino Guaycurú, a la altura del puente de Paso Pachina. En el lugar también se hallaron una moto y un casco, elementos con los que circulaba Lira Buceta la última vez que fue visto.

Personal de Bomberos, procedió a extraer el cuerpo del agua. En paralelo, trabajaron efectivos de Policía Científica y el comando de la Jefatura de San José.

La Fiscal Letrada de 1° Turno tomó intervención en el caso, a la espera de la confirmación oficial de identidad mediante las pericias científicas correspondientes.

Por el momento, la investigación quedó en manos de la Comisaría 3ª de Juan Soler, bajo la hipótesis de un “siniestro de tránsito fatal”. Sin embargo, el proceso judicial busca esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte del joven.

Cabe señalar que datos primarios aportados por familiares del joven fallecido indicaban que el cuerpo había sido encontrado en una cantera. Horas después la Policía especificó que en realidad había sido “hallado en la zona de Camino Guaycurú entre las aguas del arroyo del puente de Paso Pachina (alineado al puente)”.

Comunicado oficial de la Jefatura de Policía de San José

“-AMPLIACIÓN DEL COMUNICADO N.º 214-

Ampliando el Comunicado Nº 214 del pasado 18 de septiembre en el que se informó sobre la ausencia de Enzo Lira Buceta, de 21 años de edad, desde el día 15 de septiembre, se comunica que, sobre las 08:30 de la mañana de hoy, fue hallado en la zona de Camino Guaycurú entre las aguas del arroyo del puente de Paso Pachina (alineado al puente), el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, se trataría de la persona referida de acuerdo a manifestaciones de allegados que se encontraban en el lugar.

Concurrió personal de Bomberos quienes extrajeron el cuerpo del agua, Policía Científica y el Comando de esta Jefatura. Fue enterada la Sra. Fiscal Letrada de San José de 1° Turno. Resta la confirmación oficial de la identidad del fallecido de acuerdo a pericias científicas.

El hecho es investigado por Comisaría 3ra. de Juan Soler como un siniestro de tránsito fatal.”