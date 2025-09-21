Las predicciones del horóscopo del lunes 22 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del lunes 22 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Tu ánimo está hoy un poco a la baja, para reforzarlo busca inmediatamente alguna actividad al aire libre y deja las responsabilidades para otro momento. Piensa en firme y a por todas.

TAURO

Tu mirada reflejará gran alegría que sabrás transmitir a todos los que te rodeen. La relación con los próximos te ayudará a alcanzar buenos objetivos. Éxitos seguros en todo lo nuevo que hagas.

GÉMINIS

Los viajes estarán al orden del día, de ellos sacarás beneficios y agradables experiencias. Te llegarán noticias de lejos. Noche pasional y lujuriosa con un amor oculto que hoy despertará.

CÁNCER

En tu círculo familiar es donde encontrarás el mayor equilibrio emocional buscado. Las actividades en compañía de otros beneficiarán tus intereses y futuro. Dinero fácil por el azar.

LEO

Ojo con los olvidos y las distracciones, es fácil que hoy pierdas alguna buena oportunidad por ello. La pareja te ayudará en todo donde tú no llegues. Magnetismo a tope que ampliará tu círculo.

VIRGO

Magnetismo a tope, tu imagen personal atraerá la mirada y el corazón de muchos. No seas selectivo o te quedarás solo. Si tienes pareja recibirás una agradable sorpresa, el amor de tu parte.

LIBRA

Te sentirás muy vital durante toda la jornada y el intercambio amoroso con la pareja será muy activo y lleno de matices. Los viajes serán muy aprovechables. Magnetismo erótico acentuado.

ESCORPIO

Llegarán novedades en tu mundo social. Conocerás gente nueva y dejarás atrás a alguna vieja amistad. En el amor ten cuidado con los celos. La noche promete sexo y ardor, prepárate para ello.

SAGITARIO

Atención a los viajes y desplazamientos, no dejes nada a la improvisación y escucha atentamente los consejos de los cercanos. Amores fáciles por tu magnetismo, pero ojo si conduces de noche.

CAPRICORNIO

Tendrás sorpresas en tu círculo de amistades pero se impondrá en todo momento tu firme carácter dominando la situación. En el amor habrá novedades. Llega dinero de tema pendiente.

ACUARIO

Te sentirás muy alegre durante todo el día y ello te aportará interesantes satisfacciones, pero cuida los excesos en la comida y en la bebida. No te precipites hoy en tus decisiones de amor.

PISCIS

El ambiente familiar será un poco pesado, busca salida a tus necesidades en tu círculo de amistades o con nuevos conocidos. Amor cerca y pasional. Si buscas encuentras, los astros te favorecen.

Este lunes 22 de setiembre, como todos los días del año, accedé a toda la información en www.sanjoseahora.com.uy