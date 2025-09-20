La empresa, liderada por Germán Fernández, presentará en Punta del Este una plataforma que busca transformar la forma de vender propiedades.



Desde la comunidad StartupUY se difundió la historia de una startup nacida en San José que en pocas semanas dará un paso clave en su desarrollo. Se trata de un emprendimiento tecnológico uruguayo liderado por el maragato Germán Fernández, CEO y fundador, que busca revolucionar el sector inmobiliario aplicando inteligencia artificial al proceso de compraventa de propiedades.

El lanzamiento oficial del producto está previsto para dentro de dos semanas en Punta del Este, y ya cuenta con más de 150 personas pre-registradas para conocer la propuesta.

El emprendimiento no surge de cero: el equipo ya ha validado parte de su modelo de negocios en el área de capacitaciones, con clientes en todo Uruguay e incluso a nivel internacional. Ahora, el foco está puesto en la salida al mercado de su propio software.

La iniciativa fue destacada por StartupUY como un ejemplo de innovación que merece visibilidad, al provenir del interior del país y proyectarse a nivel global desde San José.