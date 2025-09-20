El evento se realizará en la Criolla Manuel Artigas, con una grilla de múltiples espectáculos.

La Intendencia de San José confirmó la realización de la 21ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, uno de los encuentros culturales y tradicionales más importantes del departamento. La cita será del 28 al 30 de noviembre en la Criolla Manuel Artigas, espacio que volverá a reunir a miles de personas en torno a la música, la tradición y el mate.

El evento contará con múltiples espectáculos artísticos y actividades complementarias, que serán dados a conocer en los próximos días por la organización. Como en cada edición, se espera la participación de artistas locales y nacionales, además de propuestas vinculadas a la tradición criolla.

La Fiesta Nacional del Mate se ha consolidado en las últimas dos décadas como un punto de referencia en el calendario cultural del país, atrayendo tanto a público josefino como a visitantes de diferentes puntos de Uruguay.

Desde la comuna se trabaja en la programación y en la coordinación logística para garantizar el normal desarrollo de la fiesta, que incluirá también espacios gastronómicos, ferias artesanales y actividades para toda la familia.