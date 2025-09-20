La víctima siguió un enlace fraudulento desde su correo electrónico y perdió el dinero disponible en su cuenta bancaria. El caso está bajo investigación.



La Jefatura de Policía de San José informó que una mujer de Ecilda Paullier denunció haber sido víctima de una estafa por medios electrónicos, luego de recibir un correo que simulaba ser del Banco República (BROU).

Según el comunicado, la denunciante relató que recibió un mensaje alertando sobre una transferencia en moneda nacional que no había realizado. Al ingresar al link incluido en el correo y seguir los pasos solicitados, recibió una nueva notificación confirmando otra transferencia y, al verificar su cuenta, constató que el dinero ya no se encontraba disponible.

La mujer se comunicó de inmediato con el BROU, donde se procedió a bloquear la cuenta y se le indicó radicar la denuncia correspondiente.

La Fiscalía Letrada de San José de 1º Turno fue notificada y dispuso diversas actuaciones, mientras que el caso quedó a cargo del Área de Investigaciones de Zona I.