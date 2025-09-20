El departamento de San José registró precipitaciones dispares en las últimas hora

De acuerdo a los datos relevados, Chamizo fue la localidad con mayor nivel de lluvias, alcanzando los 19.0 mm acumulados. En tanto, Ecilda Paullier registró 18.0 mm y las estaciones de Juan Soler y Mal Abrigo midieron 17.0 mm cada una.

En otras zonas del departamento, los registros fueron menores: San José de Mayo alcanzó 14.4 mm, Rafael Peraza 14.0 mm y Rodríguez apenas 10.0 mm, lo que marca la variabilidad de las precipitaciones en el territorio.

Estos datos reflejan la distribución irregular de las lluvias en San José, un factor clave para el sector productivo y para el seguimiento de las condiciones hídricas en la región.