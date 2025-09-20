La Escuela Nº 100, sufrió un robo y habrá campeonato de fútbol, feria de ropa, espectáculos artísticos y venta de comidas, para colaborar

La comunidad de San José se unirá este fin de semana para apoyar a la Escuela Nº 100, que recientemente fue víctima de un robo y necesita colaboración para reponerse. Este domingo 21 de setiembre, en la cancha de San Lorenzo, se llevará adelante una jornada solidaria con entrada gratuita, abierta a todo público.

El programa incluirá un campeonato de fútbol, feria de ropa y espectáculos artísticos con la participación de figuras locales como Raúl Angelillo y Jeka Cabrera, entre otros. Además, habrá venta de comida y bebidas, lo que permitirá generar recursos para contribuir con la institución.

Los organizadores destacaron la importancia de esta actividad no solo como forma de recaudar fondos, sino también como espacio de encuentro comunitario en apoyo a la educación pública.