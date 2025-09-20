La Justicia condenó al hombre a 15 meses de prisión por violencia doméstica agravada, luego de que amenazara a su expareja con repetir el crimen cometido por su hermano.

La Policía detuvo en las últimas horas al hermano de Andrés Morosini, el hombre que en setiembre secuestró a sus hijos y los asesinó tras sumergirse con ellos en un arroyo de Soriano. El joven, de 26 años y camionero de profesión, fue denunciado por su expareja tras amenazarla con “hacer lo mismo” que su hermano.

Según informaron fuentes policiales, la mujer presentó la denuncia luego de una discusión en la que el detenido le recriminó por publicar fotos de sus hijos en redes sociales, argumentando que su familia había quedado señalada en el departamento como “una manga de asesinos”. Durante la disputa, le advirtió que si continuaba con los posteos, actuaría de la misma manera que Andrés Morosini con los hijos de ambos.

Ante la gravedad de la amenaza, la Policía procedió a la detención inmediata del hombre, quien fue puesto a disposición de la Justicia. Finalmente, se decretó su condena a 15 meses de prisión efectiva tras un proceso abreviado con la Fiscalía, por reiterados delitos de violencia doméstica agravados.

El caso de su hermano, ocurrido el pasado 3 de setiembre, conmocionó a Soriano y al país. Andrés Morosini secuestró a sus hijos de 2 y 6 años, los trasladó en un vehículo hasta el arroyo Don Esteban y, tras sumergirse en el agua, murieron los tres. Los cuerpos fueron hallados el 5 de setiembre por buzos de la Armada tras un extenso operativo.