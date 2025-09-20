Un adolescente fue formalizado por la Justicia tras ser denunciado por abuso sexual contra una menor; permanecerá internado en dependencias del INISA como medida cautelar.



La Jefatura de Policía de San José informó que un joven de 18 años fue formalizado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especialmente agravado, ocurrido en Ciudad del Plata el pasado 8 de marzo.

La denuncia fue presentada en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género (CEVDyG) de la localidad, lo que dio inicio a una serie de actuaciones que permitieron esclarecer el caso.

Tras la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Libertad de 1º Turno, el magistrado dispuso la formalización del acusado, quien al momento del hecho era menor de edad. La imputación fue catalogada como una infracción gravísima a la ley penal prevista como abuso sexual especialmente agravado, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Como medida cautelar, la Justicia determinó la internación del adolescente en dependencias del INISA hasta que se dicte sentencia definitiva.