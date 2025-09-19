José Carlos Machado cuenta con un extenso prontuario criminal y es buscado por el asesinato de la enfermera de 26 años en Playa Verde.
El delincuente conocido como «El Pelón«, buscado por el asesinato de una enfermera de 26 años en Playa Verde, grabó un video en el que aseguró que «a la brevedad» se andará por la Justicia, pero que él sabe lo que hace.
«A mí hasta que no se me compruebe un delito… Yo sé lo que hago y lo que no hago«, aseguró en un mensaje de video que fue difundido por Telenoche.
🚨 URGENTE: Habló el delincuente apodado "El Pelón", acusado de asesinar a la enfermera Thalía Tuvy y de otros homicidios. pic.twitter.com/Y0ddlnqjOQ
