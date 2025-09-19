Se trata de las marcas Doña Teresita y PraderaSur que «no cuentan con habilitación y registro bromatológico”.

La Intendencia de Canelones advirtió este jueves que se detectó la comercialización de productos adulterados bajo la denominación de “queso rallado” correspondientes a las marcas Doña Teresita y PraderaSur.

Según el comunicado oficial, estos productos no cuentan con habilitación ni registro bromatológico, ni se ha identificado su lugar de producción, motivo por el cual comenzaron a ser retirados del mercado.

En su calidad de integrante del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV), la comuna recomendó a la población no adquirir ni consumir productos de estas marcas y, en caso de haberlos comprado, devolverlos en el comercio donde fueron adquiridos.

La Intendencia también exhortó a prestar especial atención en las compras online o en ferias barriales, verificando que los productos cuenten con rotulación legible, indicando al menos la razón social del elaborador, los ingredientes y el número de registro bromatológico.