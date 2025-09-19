La Asociación Civil Cireneos iniciará en Raigón la primera experiencia local del programa que busca sustituir viviendas precarias.

La Asociación Civil Cireneos presentó en San José el programa Rancho Cero, una iniciativa destinada a eliminar la vivienda precaria mediante la instalación de módulos habitacionales adaptados. El proyecto, que ya tuvo intervenciones en departamentos como Paysandú, Tacuarembó y Rivera, comenzará su primera etapa en el poblado de Raigón.

En esta fase inicial se atenderá a dos familias —con un total de diez niños, uno de ellos con síndrome de Down— y el predio cedido por la Iglesia, detrás de la capilla local, tiene capacidad para instalar hasta 12 o 13 viviendas en futuras etapas.

Los módulos son contenedores adaptados que incluyen dos dormitorios, baño y un ambiente integrado de cocina y estar. Serán entregados en comodato como solución temporal, con la intención de que las familias se estabilicen y puedan avanzar hacia una vivienda definitiva.

La selección de los beneficiarios se realiza en coordinación con instituciones locales y nacionales, entre ellas CAIF, INAU y clubes de niños, que derivan los casos considerados más urgentes. Cireneos informó además que realiza un seguimiento posterior a la entrega para facilitar la integración de las familias y el acceso a servicios educativos y de salud.

El terreno para la instalación fue gestionado con el apoyo de la Iglesia Católica, en particular del obispo Fabián Antúnez y del párroco de la catedral local. Desde la organización señalaron que se están realizando gestiones ante UTE y OSE para la conexión de los servicios básicos, aunque los plazos dependerán de los trámites administrativos correspondientes.