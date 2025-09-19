Enzo Lira es un joven de 21 años, que desde el lunes no se conoce su paradero

Este viernes, San José Ahora dialogó con Patricia, la madre de Enzo Lira, el joven que la Policía reportó como desaparecido, desde el pasado lunes por la noche.

Con último domicilio en San José de Mayo, fue visto por última vez vistiendo una campera de nailon azul y pantalón deportivo gris. Desde entonces, no se tiene información sobre su ubicación.

Su madre, destacó que él fue «al monte con el primo, el primo lo mandó a hacer un mandado, él vino para San José y ya no volvió más«.

Las autoridades solicitan que cualquier dato que pueda contribuir a la investigación sea comunicado a la dependencia policial más cercana o directamente al servicio de emergencias 9-1-1.