El crimen había ocurrido el pasado 11 de junio

El pasado jueves, la Justicia de San José condenó a cuatro años de penitenciaría efectiva a K.E.M.M., de 23 años, declarado autor penalmente responsable del homicidio de Fredy González, ocurrido el pasado 11 de junio en el barrio Exposición de San José de Mayo.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Policía de San José, el hombre había sido formalizado con prisión preventiva el 14 de junio, mientras avanzaba la investigación a cargo de la Fiscalía de 1º Turno y personal del Área de Investigaciones de Zona I, con apoyo de Policía Científica.

Tras nuevas instancias judiciales, el Juzgado Letrado de 5º Turno dictó sentencia y dispuso la condena a cuatro años de reclusión.

En el marco de la misma causa, otras dos personas habían sido detenidas y posteriormente emplazadas con medidas cautelares: la prohibición de comunicarse con testigos, mantener distancia mínima de 500 metros, fijar domicilio y la prohibición de salir del país por 180 días.