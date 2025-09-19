La Policía investiga el robo de un banco fijo en espacio público de la ciudad



Un particular hecho fue denunciado en la pasada jornada en Libertad, cuando un hombre se presentó en la Comisaría 7ma. para radicar denuncia por el hurto de un banco de hormigón del Parque Clauzolles.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, el denunciante manifestó que, mientras realizaba tareas propias de su labor, notó la ausencia del banco y constató que en el sitio quedaron los pozos a la vista. Además, se apreciaban marcas de un vehículo que habría pasado por encima para cubrirlos.

Al lugar concurrió personal policial, que corroboró lo señalado y dio intervención a la Fiscalía Letrada de Libertad, la cual dispuso actuaciones. El caso está siendo investigado por la Comisaría 7ma.