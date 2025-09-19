La reunión tuvo lugar en la Cámara del Pueblo de San José

Este miércoles 17, la Cámara del Pueblo mantuvo una reunión de trabajo con el Ingeniero Luis Fernando Piñeyrua Bousses, integrante de la Junta Local de Puntas de Valdez.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara, Eder Vieira Da Cunha, y contó con la presencia de la vicepresidenta Yanela Amado, la secretaria Rita Montelongo, la prosecretaria María del Rosario Varela Rocco, el tesorero Gustavo Gutiérrez, la protesorera Mabel Panzardi, la presidenta de la Comisión Fiscal, Consuelo del Huerto Varela Rocco, y la socia colaboradora Susana Panzardi.

Durante la reunión, el tema central fue la conformación de una Comisión de Fomento para la localidad de Puntas de Valdez, incluyendo los trámites a seguir para su implementación.

Asimismo, los representantes de la Junta Local invitaron a la Cámara del Pueblo a participar en los eventos festivos que se desarrollarán en la localidad durante los primeros días de noviembre.