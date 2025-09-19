Agregó que “el presidente me preguntó cómo estaba, cómo era la situación»

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, se refirió a su situación judicial luego de mantener reuniones con el presidente Yamandú Orsi y con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. El jerarca nacionalista aseguró que es inocente y que su conciencia está tranquila, aunque reconoció que el proceso le genera una “carga emocional” tanto a él como a su familia.

Besozzi sostuvo que “llama la atención que en diez años sea el único caso enviado a la Corte Electoral para estudiar la eventual pérdida de ciudadanía”. En ese sentido, afirmó que, de haberse remitido su situación, también deberían haberse enviado “las dos mil formalizaciones que hay en este país por mes”.

Consultado en radio Impacto de Fray Bentos, el intendente indicó que intenta mantener la calma y continuar con su tarea de gobierno, aunque admitió que el proceso le hace “perder tiempo” y le resulta un obstáculo.

Respecto a la reunión con el prosecretario Díaz, Besozzi comentó que se le explicó la diferencia entre formalización y procesamiento, señalando que “en una escala del 1 al 10, el formalizado es 1 y el procesado es 10, porque ya está acusado de algo”.

Finalmente, el intendente expresó que está dispuesto a que se lo investigue, aunque cuestionó el procedimiento seguido en su caso: “Lo que no logran en la cancha, lo quieren lograr algunos en la liga”.