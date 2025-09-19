En la instancia se elaboró una cazuela de mondongo gigante para ingresar al Libro Guinness de los récords.

Portal Relámpago de Ciudad del Plata informó este viernes que la actividad, “organizada con el objetivo de que los cubes de fútbol locales obtuvieran ganancias a partir de la venta de alimentos, cerró con la venta de 8.250 porciones de las 11.000 previstas, registrándose un déficit cercano a los 100.000 pesos uruguayos sobre lo esperado. Los organizadores han solicitado a los clubes beneficiarios que asuman parte de este déficit, lo que ha generado preocupación entre vecinos y participantes del evento.

La inquietud de la comunidad se ve acentuada por el hecho de que algunas de las personas involucradas en la organización de la Fiesta del Rincón han estado vinculadas anteriormente a otros eventos y proyectos con cuestionamientos financieros. Entre estos antecedentes se incluye la construcción del mini estadio de Ciudad del Plata, que no pudo finalizarse en el tiempo previsto, según los organizadores, debido a un supuesto mal cálculo de costos y a donaciones que no habrían alcanzado para completar la obra. También se menciona la recomendación de empresas para obras en clubes locales, como el caso del Club Playa Pascual, donde la empresa contratada no completó trabajos en un gimnasio y el techado de una cancha de básquetbol financiados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Fuentes cercanas al desarrollo de la Fiesta del Rincón, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias”, indicaron a Portal Relámpago que “existen dudas sobre la gestión financiera, aunque no se han confirmado irregularidades.

La acumulación de estos antecedentes ha generado preocupación y malestar en la comunidad, que observa con atención cómo se resolverá el déficit y espera mayor claridad sobre la distribución de los fondos recaudados.

Desde la organización evadieron dar datos concretos al mencionado medio de prensa, argumentando que la información pública sobre el evento es clara en cuanto a los gastos”.