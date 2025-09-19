El hecho ocurrió el pasado jueves en la capital departamental

Un repartidor fue víctima de una violenta rapiña en San José de Mayo, cuando dos delincuentes lo interceptaron mientras cumplía con un pedido.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, “en la pasada jornada una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), informando que dos masculinos hurtaron la moto a un repartidor”.

La víctima relató a los efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) que fue sorprendida por dos hombres encapuchados, uno armado con un arma de fuego y el otro con un arma blanca. Mediante amenazas y golpes, lograron robarle dinero y su motocicleta, para luego darse a la fuga.

El trabajador fue trasladado a la A.M.S.J., donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta. El caso está siendo investigado por el Área de Investigaciones de Zona I.